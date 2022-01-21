الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

الداخلية
الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله فردا أمن «مباحث» يحاولان اصطحاب أحد الأشخاص للقسم.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يظهر خلاله فردا أمن (مباحث) يحاولان اصطحاب أحد الأشخاص للقسم بدعوى أنه مطلوب قضائيًا، وقيام إحدى السيدات مستقلة سيارة بتصوير عملية القبض».

وأضافت: «بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشحاص، مقيم بالفيوم، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد).

وتابعت: «كما تبين أنه الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، جار عرضه على النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

تفاصيل صادمة فى مقتل روان الحسينى: «المتهم كان يرد على المباحث»

3 متوفين و19 مصابا.. تفاصيل حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

موسيمانى يهاجم الأهلى بسبب تجديد عقده: «الموضوع طول شوية»

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

غاب المشاهير وتوافد البسطاء.. عزاء والد محمد زيدان بشارع البازار ببورسعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية