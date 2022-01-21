الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله فردا أمن «مباحث» يحاولان اصطحاب أحد الأشخاص للقسم.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يظهر خلاله فردا أمن (مباحث) يحاولان اصطحاب أحد الأشخاص للقسم بدعوى أنه مطلوب قضائيًا، وقيام إحدى السيدات مستقلة سيارة بتصوير عملية القبض».

وأضافت: «بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشحاص، مقيم بالفيوم، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد).

وتابعت: «كما تبين أنه الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، جار عرضه على النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».