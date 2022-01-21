«التعاون الخليجى» يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة هجمات «الحوثى» على الإمارات

رحب مجلس التعاون الخليجي، اليوم، ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة هجمات مليشيا الحوثي على منشآت في دولة الإمارات.

وفي وقت سابق، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الحوثي على منشآت مدنية بدولة الإمارات، مشيرًا إلى أن هجوم الحوثيين على دولة الإمارات مرفوض وغير مقبول نهائيا وخطأ جسيم.

وكان مجلس الأمن الدولي، قرر في وقت سابق، بالإجماع إدانة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات من جانب ميليشيا الحوثي.

وقال المجلس، في بيان له، إن أعضاء المجلس نددوا بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأعرب أعضاء المجلس، بحسب البيان، عن خالص تعازيهم لأسر ضحايا الهجوم الحوثي على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مؤكدين أن الإرهاب بكل أشكاله هو أحد التهديدات العظمى على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أعضاء المجلس أن أي عمل إرهابي ضد أي طرف أينما كان غير مقبول ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف ومهما كانت دوافعه، مطالبين بضرورة محاسبة مرتكبي الهجمات الإرهابية ومن يدعمهم ويمولهم.

وكانت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، قالت إن مجلس الأمن أجمع على أن القدرات الصاروخية التي استخدمها الحوثيون تهديد واضح للمجتمع الدولي.

وأكدت مندوبة دولة الإمارات الدائمة بالأمم المتحدة على حق بلادها في الدفاع عن شعبها ضد هجمات الحوثيين، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس الأمن بالإضافة إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية أدانوا الهجمات الحوثية وانتهاكها القوانين الدولية.

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يوم الأحد، لإدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على أبو ظبي يوم الاثنين الماضي.

وبحسب مذكرة أرسلتها الإمارات إلى الجامعة العربية، سينعقد الاجتماع يوم الأحد المقبل الحادية عشرة صباحا (بتوقيت القاهرة) برئاسة الكويت.