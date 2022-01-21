السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أحمد زاهر: الشخصية المركبة والمعقدة سبب موافقتي على مسلسل «سوشيال»

أحمد زاهر
أحمد زاهر

قال الفنان أحمد زاهر إن السيناريو سبب رئيسي للموافقة على بطولة مسلسل «السوشيال» حيث وجد أن الأحداث شيقة وواقعية بالإضافة إلى أن شخصيته ضمن أحداث العمل مركبة ومعقدة.

وأضاف لـ«الدستور» أن أحداث العمل تدور حول السوشيال ميديا وتأثيرها السلبي على البشر، ويحكي عن تأثيرها بالبني أدم على مدار الفترة الماضية وتدميرها للبشر أو تدمير الناس، مشيرًا إلى أن قضية المعلمة الأخيرة التي تداول فيديو لها ترقص خلاله فضرتها السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه لا يرى أنها خطأت في شيء، وكل هذه الضجة بسبب السوشيال ميديا.

وعن دوره في العمل، قال زاهر إنه يجسد دور صحفي حوادث مشيرًا إلى أنه استعان بأصدقائه الصحفيين لأخذ تفاصيل منهم كثيرة، حتى يستطيع تجسيد الشخصية بشكل مفصل، لافتًا أن هذا العمل يعد التعاون الثاني له مع المخرج رؤوف عبد العزيز، مؤكدًا أن العمل سينال إعجاب المشاهدين لما يتضمنه من أحداث شيقة.

ويضم العمل عدد كبير من «البلوجرز» في المسلسل منهم توينز تؤام ومعاناة البلوجر وئام مجدي بسبب والده وقسوته عليه وعلى أسرته، والرابر شاهين في اول تجربة تمثيلية حقيقية له، ومحمد أمين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، مسلسل «سوشيال» انطلق تصويره مؤخراً، وهو من تأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالتأليف الدرامى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا.

ويسجل مسلسل «سوشيال» التعاون الثاني على التوالي بين أحمد زاهر والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد انتهائهما من تصوير فيلم "فارس" الذى يخوض به زاهر أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والمقرر عرضه قريباً، ويشارك في بطولته حسين فهمى، وإيمان العاصى، ونهال عنبر، وأحمد صفوت، وملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، ورنا رئيس، وصلاح عبد الله كضيف شرف، تأليف حسام موسى.

الصحفيين شاهين شخصية المسلسل معاناه رؤوف عبد العزيز ميرنا نور الدين صلاح عبد الله سوشيال ميديا أحمد زاهر

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