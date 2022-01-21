الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة Mix One لمتابعة المسلسلات الأجنبية 2022 .. اعرف التفاصيل

قناة Mix One
قناة Mix One

تردد قناة Mix One لمتابعة المسلسلات الأجنبية 2022، ننشرها من خلال هذا التقرير؛ حيث كشفت سلسلة قنوات Mix، والتي تعتبر حاليا من ضمن أهم القنوات المتجهة نحو عرض الأفلام الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية، بجودة مرتفعة ودون تشفير، عن إطلاق قناة جديدة وستكون متخصصة لعرض الأفلام والمسلسلات الهندية والأجنبية الحديثة، لذلك نقدم لكم تردد قناة وان ميكس Mix One.

تردد قناة Mix One لمتابعة المسلسلات الأجنبية 2022

يمكن ضبط الفضائية الجديدة على القمر الصناعي على تردد: 11842. معدل الترميز: 27500. وضبطها على معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

وقالت سلسلة قنوات Mix، إن القناة الجديدة هي الثالثة في المجموعة بعد قناة MIX الأجنبية الأولى، والتي تحظى على اهتمام عريض للغاية جدا التى تبث أعمال أجنبية ما بين الحديثة والقديمة من نوعيات: أكشن، رعب، مغامرات، كلاسيك،  كوميدي، والكثير من ألوان الأعمال رومانسي، فانتازيا، إنيميشن"، إضافة إلى قناة MIX ألوان، التي تعرض أعمال درامية مصر وعربية والكثير أيضا من الأعمال الهندية، وأفلام عربية مختلفة وبجودة عالية بشكل مجاني.

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تردد قناة  Mix One لمتابعة المسلسلات الأجنبية 2022

وفي إطار حرص إدارة القناة على مشاركة متابعيها، بشكل تفاعلي، طالبت القناة، جميع جمهورها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بإعلامها بنوعية الأعمال الأجنبية من مسلسلات وأفلام التي يريدون مشاهدتها على القناة الجديدة. كما تعلن إدارة قنوات Mix يوميا عن جدول العرض اليومي للأفلام والمسلسلات الجديدة، ضمن خريطة القنوات الثلاثة التي وضعتها بشكل دقيق، حيث تعد Mix، هي قناة مصرية، تبث من خلال قمر نايل سات، وذلك في منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتعمل 24 ساعة يوميا، وهي سلسلة قنوات غير مشفرة، وتبث بشكل مجاني 100%.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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