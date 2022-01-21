بعد قتل روان الحسينى.. الباز يناشد مؤسسات الدولة حماية المجتمع من المسجلين خطر

ناشد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مؤسسات الدولة حماية المجتمع من المسجلين خطر، مشيرا إلى أن المسجل خطر عندما يخرج من السجن ولا يجد عملا أو مالا من الطبيعي أن يمارس عملا إجراميا، ومن المنطقي أن تتكرر جريمة قتل روان الحسيني بطلة مصر في كرة السرعة مرة ثانية وثالثة ورابعة.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن قاتل "روان" هو مسجل خطر ومتهم في 17 قضية ما بين اتجار في المخدرات وبلطجة وسرقة، وقبل ارتكابه جريمته الأخيرة خرج من السجن من حوالي شهر فقط.

وتابع: "أقول لمؤسسات الدولة كم مسجل خطر يسير بيننا في الشوارع وعلى شاكلة وهيئة قاتل روان؟ كام واحد أو واحدة زي روان مهددين بالقتل على يد بلطجي ومسجل خطر؟".