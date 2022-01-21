الجمعة 21 يناير 2022
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محافظات

غاب المشاهير وتوافد البسطاء.. عزاء والد محمد زيدان بشارع البازار ببورسعيد (صور)

جانب من العزاء
جانب من العزاء

شهدت جنازة والد اللاعب محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، توافد المئات من أبناء محافظة بورسعيد، خاصة كبار السن والفقراء، وذلك وسط غياب للمشاهير والفنانين ولاعبي كرة القدم.

وكان أبرز الحضور في مراسم العزاء والجنازة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي حرص على المشاركة في مراسم الدفن وكذلك العزاء، وسط حالة من الحزن والأسى.

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جانب من العزاء

وروى أهالي المنطقة التي كان يعيش بها والد اللاعب محمد زيدان، أن والده عبد الله زيدان كان دائمًا ما يفعل الخير، ويساعد الفقراء والمحتاجين، وكانت تربطه علاقة جيدة بأهالي المنطقة، مما جعل المئات يحرصون على تقديم العزاء.

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جانب من العزاء

وأقامت أسرة اللاعب محمد زيدان سرادق عزاء في منطقة البازار بالحي الإفرنجي في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك لاستقبال المعزين، ووزعوا المصاحف والسبح وسجاد الصلاة رحمة على روح الفقيد.

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جانب من العزاء

وكان عبد الله زيدان، فقد توفي أمس الخميس، إثر أزمة صحية مفاجأة بمدينة القاهرة، وجرى نقل جثمانه صباح اليوم إلي محافظة بورسعيد عبر سيارة إسعاف، لإيداعه مثواه الأخير ببورسعيد.

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جانب من العزاء

وأدى المئات من أبناء محافظة بورسعيد  صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة على الراحل، وتم إيداع جثمانه بمقابر الأسرة في شارع 23 يوليو في محافظة بورسعيد.

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جانب من العزاء
محمد زيدان الخميس الله محمد القاهرة مشاهير بعد محافظ مصري صحي الفنانين مصاحف

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غاب المشاهير وتوافد البسطاء.. عزاء والد محمد زيدان بشارع البازار ببورسعيد (صور)

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