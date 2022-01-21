نيافة الأنبا عمانوئيل مطران طيبة يستقبل السفير البابوي بمصر

استقبل نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، كما شارك نيافته في الاستقبال أعضاء اللجنة المنسقة للزيارة.

تضمنت الزيارة مشاركة سيادته في صلاة الذبيحة الإلهية، التي ترأسها نيافة الأنبا عمانوئيل، بمناسبة عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الكاثوليك بالسواقي، بالأقصر.

كان في استقبالهما القمص يوسف أقلاديوس، راعي الكنيسة، ووكيل عام المطرانية.

وفي سياق متصل، ألقى السفير البابوي كلمة في ختام القداس، عبّر فيها عن سعادته بتكرار زيارته للايبارشية، خاصةً أن هذه الزيارة تضمنت التعرف على عدد من كنائس الإيبارشية، والخدمات التي تقدمها.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا ًسر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ 28 عيدا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.