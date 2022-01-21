الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط محاولة تهريب كمية من مسحوق الآيس المخدر بمطار القاهرة

الآيس
الآيس

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية، بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كمية من مسحوق الآيس المخدر.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الصادرة بجمرك طرود البريد السريع بالعتبة برئاسة محمود محمود السيد عصر مدير الجمرك وأثناء قيام أيمن على حسن رئيس الوردية بمعاينة طرد بريدى مصدر إلى السعودية بالبوليصة رقم Ej200411386EG بوزن ١.٧٠٠ جرام داخل مظروف بريدي بلاستيك، بفتحة تبين أن بداخله 4 قطع ملابس وحذاء حريمى، بفحص الحذاء تلاحظ وجود تجويف بكعب كل فرده داخله كيس شفاف اللون به قطع وفتيفتات بيضاء اللون وزنها 20 جرام بوزن إجمالى 40 جرام ، يشتبه أن تكون لمخدر الآيس ، بعرضها علي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة أكدت الاشتباه وأن المضبوطات هي لمخدر الآيس، وتبلغ قيمة المضبوطات حوالى 64 ألف جنيه.

 وقررت هالة محمود عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات، وحرره هاني جميل يونان رئيس قسم الحركة بالجمرك.

 يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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