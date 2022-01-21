جامعة الإسكندرية تحتفل مع الطلاب الوافدين بالعام الجديد

احتفلت إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، مع عدد من الطلاب الوافدين، بالعام الميلادي الجديد 2022، وذلك على مدار عدة أيام، ضمن الفعاليات التى تنظمها إدارة الوافدين بالجامعة للطلاب بهدف دمجهم ضمن الكيان الطلابى للجامعة، ومشاركتهم فى احتفالاتهم بالعام الجديد، وتقليل إحساسهم بالغربة عن بلادهم.

فى هذا السياق؛ أكدت الدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذى لإدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين، أن الجامعة حريصة على مشاركة الطلاب فى العديد من الفاعليات التى تنظمها الجامعة تحت إشراف كلّ من الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل عبدالسلام القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشارت إلى أن الاحتفال تضمن تقديم هدايا رمزية للطلاب تعبيراً عن أمنيات الإدارة والجامعة لهؤلاء الطلاب ببداية طيبة مع العام الجديد تتحقق فيه أحلامهم وأمنياتهم.

وكانت قد نظمت إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية، عددا من الرحلات التعريفية للطلاب الوافدين الجدد للتعرف على معالم الاسكندرية، شملت الرحلات الاماكن السياحية بمحافظة الإسكندرية منها قلعة قايتباي والمسرح الروماني وعمود السواري، حرصًا من جامعة الاسكندرية على تقديم أفضل رعاية للطلاب الوافدين.

وأشارت الدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذي لإدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين، إلى أن تنظيم هذه الرحلات جاء بهدف تعريف الطلاب بأهم الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الاسكندرية، وتثقيفهم ومدهم بالمعلومات التاريخية عن هذه الأماكن،كما تهدف الرحلات إلي خلق أجواء ترفيهية وعلاقات اجتماعية بين الطلاب وإدارة جامعة الاسكندرية.

وأضافت أن إدارة الوافدين بالجامعة نظمت ثلاث رحلات حتى الآن، ضمت الرحلة الأولى 200 طالب سودانى، وتضمنت الرحلة الثانية حوالى 150 طالبا من جنوب السودان وكينيا وتشاد ومختلف بلدان القارة الأفريقية، وضمت الرحلة الثالثة حوالى 60 طالبا من سوريا والعراق وفلسطين والأردن.

وأوضحت أنه يتم حاليا تنظيم باقي الرحلات لتشمل باقي الطلاب من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

كما أعرب الطلاب الوافدون عن سعادتهم بهذه الرحلات، ورغبتهم فى معرفة المزيد من المعلومات عن الأماكن السياحية الهامة بمحافظة الإسكندرية والتى يعتبرونها وطنهم الثانى.