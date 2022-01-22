السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

يجعلك عرضة للتجلطات الدموية.. لا تشاهد التلفاز أكثر من هذه المدة

مشاهدة التلفاز
مشاهدة التلفاز

مع التقدم في السن وفي ظل انتشار فيروس كورونا، يفضل الكثيرين الجلوس في المنزل، ويعتبر التلفاز وسيلة التسلية الأقرب إلى الذهن داخل المنزل، ولا يدرك من يشاهد التلفاز بكثرة أن هذه العادة يمكن أن تؤدي به في النهاية إلى مشاكل كبيرة.

بحسب دراسة نشرها موقع “daily mail” فإن مشاهدة التلفزيون بنهم يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بجلطات الدم، ووجد باحثون بريطانيون أن الخطر كان أعلى بنحو الثلث لدى البالغين الذين يقضون أربع ساعات أو أكثر أمام التلفزيون يوميًا، مقارنة بالأشخاص الذين شاهدوا لمدة عامين ونصف أو أقل.

لقد عرف العلماء منذ سنوات أن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية، التي تقتل الآلاف من الناس كل عام، وتسمح فترات الخمول الطويلة للدم بالتجمع في الأطراف، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى حدوث جلطات، ولهذا السبب نفسه، يُنصح المسافرون بالطائرة بالتحرك بشكل متكرر في الرحلات الطويلة، فيما يعني أن الأزمة ليست في مشاهدة التلفزيون في حد ذاته وإنما في العادات المصاحبة له من الجلوس لفترات طويلة.

كما حذر الباحثون من أن الأشخاص الذين يفرطون في مشاهدة التلفاز يميلون إلى تناول الوجبات السريعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالات أخرى مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومخاطر التجلط أيضًا، يقول الدكتور سيتور كونوتسور، الباحث في الجامعة والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إذا كنت تنوي مشاهدة التلفزيون، فأنت بحاجة إلى أخذ فترات راحة، يمكنك الوقوف والتمدد كل 30 دقيقة".

يعاني حوالي واحد من كل 500 بريطاني وأمريكي من جلطات الدم سنويًا، ويصل ما يقرب من 60 في المائة منهم إلى المستشفيات، ويكون ذلك كله نتيجة للخمول، وتحدث معظم الجلطات في أوردة الساق وهو ما يسمى تخثر الأوردة العميقة والذي يمكن علاجه بسهولة في العادة. 

لكن أجزاء صغيرة من الجلطات الدموية يمكن أن تنفصل وتنتقل في مجرى الدم إلى أعضاء مثل الرئتين، وهو ما يُعرف بالانسداد الرئوي. 

تجلط الد الدموي التلفاز البرام السن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

أهالي عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية يروون مأساتهم (فيديو)

تخصيص 283 مليار جنيه بموازنة «2021 /2022» للحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات الصحف

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

الاتحاد الأوروبي يهنيء كمبوديا على توليها رئاسة الآسيان

الري تكشف آخر معدلات تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية