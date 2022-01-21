تباين إصابات كورونا فى الدول العربية

شهد عدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، تباينًا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا «كوفيد-19» خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ففي ليبيا سجّل المركز الليبي لمكافحة الأمراض 1700 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 403 آلاف و529 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 5907 وفيات.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ24 الماضية حالة وفاة واحدة، و4809 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 488 ألفًا و959 إصابة.

وأفادت الصحة الكويتية في بيان بأن إجمالي عدد الوفيات المسجلة بالكويت جراء الفيروس ارتفع إلى 2483 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 4299 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 441 ألفًا و137 حالة.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية 8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و86 ألفًا و340 حالة.

وأشارت الصحة المغربية إلى أنها سجلت اليوم 35 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 15082 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى مليون و1741 حالة.

وفي تونس، سجّلت وزارة الصحة التونسية 9787 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي الإصابات بلغ 826 ألفًا و838 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25 ألفًا و912 وفاة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 796 مريضًا للشفاء.

وأوضحت الصحة الجزائرية، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 232 ألفًا و325 حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 157 ألفًا و628 حالة والعدد الإجمالي للوفيات 6468 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي تسجيل 5628 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 853 ألفًا و252 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة.