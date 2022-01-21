وزير التموين: نعمل على استمرارية قياس مستوى الأداء لتحسين آليات العمل

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مفهوم تقييم الأداء هو مفهوم أساسي في عملية الإدارة، ولا يمكن وجود تقييم أداء إلا بوجود مخطط عام وخطة استراتيجية للكيان، سواء كان هذا الكيان هو وزارة التموين أو الجهات التابعة لها.

وأكد «المصيلحي» خلال لقائه مع مكاتب التموين الفائزة بجائزة التميز الحكومي، ضرورة العمل على استمرارية قياس مستوى الأداء لتحسين آليات العمل بالجهات التابعة، مشددًا على أهمية وجود رؤية واضحة بسيطة نسعى إلى الوصول إليها، موضحًا أنه يتم العمل على توصيل خدمة جيدة للمواطن، حيث إن المواطن هو مركز الرؤية لعمل وزارة التموين ، قائلًا: «بدون استراتيجية لا يمكن القيام بقياس الأداء».

وأوضح، أنه يجب العمل في كل جهة تابعة للوزارة من خلال فهم طبيعة العمل وكيفية التعامل معه، كمثال مهمة هيئة السلع التموينية هو توفير الاحتياطي الاستراتيجي والتأكد منه، ومهمة جهاز تنمية التجارة الداخلية هو توفير أراضٍ وتسهيلها وترفيقها بالمرافق ووضع البنية الأساسية لها.

وأشار «المصيلحي»، إلى أهمية تقييم أداء العمل وتقييم الأداء في كل ما يتم إنجازه، مع أهمية معرفة نقاط الضعف والقوة للعمل عليها، حتي تتم إزالة نقاط الضعف والعمل على زيادة نقاط القوة، موضحًا أن التميز قيمة عظيمة، وما تم إنجازه كان بنسبة 100٪، وكل إنسان يستطيع التميز وتحسين أدائه وأي مجموعة عمل متعاونة تستطيع فعل وتحقيق ذلك.

وأضاف: «أي منظومة تستطيع فعل ذلك بوجود رؤية واضحة وبوجود مشاريع ومبادرات ونظم ومع وجود العنصر البشري المتميز في أدائه يستطيع تعديل معدلات أدائه وقياسها، وأن يكون لديه حافز ذاتي يعمل على تشجيعه، مشيرًا إلى أهمية فصل المشكلات الشخصية عن العمل، والذي يؤثر بشكل كبير على أداء ومستوى العمل الذي يتم إنجازه، مشددًا على أهمية وجود بنية أساسية سليمة والعنصر البشري والمناخ العام والذي يعمل على وجود أداء عمل مميز.

شارك في اللقاء كل العميد خالد شرف مساعد وزير التموين لقطاع التخطيط ، وأحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بالوزارة، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد مهدي رئيس قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين.