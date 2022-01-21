موسيمانى يهاجم الأهلى بسبب تجديد عقده: «الموضوع طول شوية»

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ردًا على سؤال بشأن تجديد عقده: "الموضوع طول شوية بنتفاوض بقالنا فترة طويلة.. بذات المفاوضات قبل كايزر تشيفز وقبل السوبر الإفريقي ونتفاوض للمرة الثالثة قبل كأس العالم.. ولكن مفيش اتفاق لحد دلوقتي إحنا مش مختلفين في الراتب ولكن هناك أشياء أخرى مش حلو إن المفاوضات تستمر فترة طويلة".

وأضاف: "عقدي مستمر مع الأهلي وأنا مركز والتجديد لا يؤثر، أنا أسهمت في بطولات الأهلي.. هو فريق كبير ولكن أنا أسهمت في البطولات أنا معنديش مشكلة مع الأهلي وعاوز أجدد المشكلة من عند الأهلي لو مشيت هي سنة الحياة.. والحياة بتمشي ومدربين بيروحوا وبييجوا ولكن أنا نفسي أكمل".