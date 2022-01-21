تؤثر على 8 % منهم.. ما هي علامات حساسية الطعام عند الأطفال؟

تعتبر حساسية الطعام، من المشاكل التي تؤثر على الكثيرين، فهي عبارة عن رد فعل يحدث من قبل الجهاز المناعي لجسم الإنسان، بعد تناول طعام ما، فوفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "clevelandclinic" الطبي، فقد تؤثر حساسية الطعام على 6 إلى 8% من الأطفال.

ما هي العلامات التي تخبرك بأن الطفل يعاني من حساسية الطعام؟

أوضح الأطباء، أن مع حساسية الطعام التقليدية ، تبدأ الأعراض في غضون 30 إلى 60 دقيقة من تناول طعام معين، وفي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر ساعات، ولكن هذا نادر، فحساسية الطعام دائمًا ما تحدث ثارها بشكل فوري على الطفل من خلال الحكة الشديدة أو الشعور بعدم ارتياح بالمعدة.

وهناك العديد من أنواع التفاعلات العكسية للأطعمة، ولكن في حساسية الطعام، فإننا نشير عادةً إلى تفاعلات الحساسية الفورية التي تسببها الأجسام المضادة للحساسية، حيث تختلف ردود الفعل من شخص لآخر ، ولكن يمكن أن تشمل أعراض الحساسية حكة في الفم، اضطراب بالمعدة، الإسهال، القشعريرة، التقيؤ، بالإضافة إلى صعوبة في التنفس وتغير في الصوت.

وفي الفئة العمرية للأطفال، أكثر أنواع الحساسية شيوعًا هي الحليب والبيض، الفول السوداني، بالإضافة إلى فول الصويا والقمح والأسماك والمحار، كما يعتبر السمسم مصدر قلق آخر، فقد أضافته إدارة الغذاء والدواء (FDA) مؤخرًا كمسبب للحساسية عند الأطفال.

كيفية تجنب حساسية الطعام؟

ويمكن لاختبارات وخز الجلد، واختبارات الدم، وإتباع نظام غذائي يستثني المواد الغذائية المشتبه بها، أن تساعد الأطباء على تحديد الطعام المُثير للحساسية، فالعلاج الفعال الوحيد للحساسية الغذائية هو الامتناع عن تناول الأطعمة المُثيرة للحساسية.

وأشار الأطباء إلى أنه يمكن أحيانًا معالجة ردود الفعل الخفيفة بمضادات الهيستامين، والتي يمكن أن تساعد الطفل على الشعور بالتحسن مع زوال رد الفعل، ولكن في حالة أي شيء أكثر خطورة، يوصي باستخدام "الإبينفرين" والعلاج من قبل الطبيب المختص.