السيطرة على حريقين محدودين فى سوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريقين محدودين الأول بدائرة قسم أول سوهاج، حيث تبلغ بنشوب حريق بشقة بمساكن السوق القديم بشارع الجارحي والثاني بمركز أخميم بنشوب حريق بشقة.

في الواقعة الأولى تبين من التحريات نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث ملك المدعوة هويدا م م س، 27 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال مالكة الشقة، أفادت بمضمون ما تقدم ورجحت أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفت الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى لمركز أخميم بنشوب حريق بشقة دائرة المركز انتقل ضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثامن بعقار ملك المدعو علي ح ع ع 34 سنة مقاول ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤاله أفاد بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفى الشبهة الجنائية.