بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع بطريق جبل إسنا

لقيت 3 سيدات مصرعهن وأصيب 5 أشخاص آخرين نتيجة حادث تصادم تروسيكل بآخر على الطريق السريع الغربى طريق جبل إسنا غرب نجع الطوايع غرب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باصطدام عدد 2 تروسيكل على طريق جبل إسنا مما أدى إلى مصرع 3 سيدات هن "توته الشاذلي وفرحانه محمد وعدي ناصر سعيد" يقمن بمدينة إسنا.

كما أسفر الحادث أيضاً عن إصابة كل من "حسين رفعت محجوب و محمد حسن و محمود عربي فهمي و محمد حماده محمد و حمزة ناصر سعيد" مقيمين بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر وتبين أن المصابين في الحادث أصيبوا بكسور وإصابات جسيمة واشتباه ارتجاج بالمخ.

وتبين من التحريات الأولية أن الضحايا جميعا تربطهم صلة قرابة وأنهم كانوا عائدين من إحدى الزيارات العائلية، وقد حدث تصادم التروسيكلات التى كانوا يستقلونها مما أدى إلى انقلابها.. وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التى تباشر تحقيقاتها حول ملابسات الحادث.