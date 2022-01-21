الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يواصل البحث عن قاتل «الدهشورى» بمحيط مشتل بمصر القديمة

الأمن يواصل البحث
الأمن يواصل البحث

يفحص فريق من أجهزة الأمن بالقاهرة كاميرات المراقبة المحيطة بمشتل مصر القديمة لحل لغز العثور على جثة شاب مقتول فى مشتل، كما يقوم الفريق بفحص المشتبه فيهم وفحص خلافات المجنى عليه لمعرفة أى منها ترتقى لارتكاب الجريمة.

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل مشتل بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يدعى "ي. ا"، 37 سنة، وشهرته "الدهشوري"، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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