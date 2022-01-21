الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أيام ميري الشركسية».. رواية جديدة لـ نوران خالد بمعرض الكتاب

رواية أيام ميرى الشركسية
رواية "أيام ميرى الشركسية"

صدر حديثا عن دار دوِّن رواية "أيام ميري الشركسية.. وقائع حياة الفتاة المهاجرة سرًا إلى الإسكندرية"، تأليف الروائية نوران خالد، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

في الجزء الثاني من روايتها "فتاة من الشرق" والتي أصدرتها نوران خالد العام الماضي، تستكمل خالد ما بدأته في روايتها الأولى من رحلة الإخوة.

رواية "أيام ميري الشركسية" تدور في إطار اجتماعي حول ثلاثة إخوة وقصتهم مع أبيهم الشيخ سلامة ثم زواج كل واحد منهم من امرأة يحبها، وتفاصيل حياتهم اليومية في زمن قديم شهد حرب فلسطين واحتلال الانجليز.

تتحدث الرواية عن مشاكل الإخوة الأسرية اليومية التي تعكس طبيعة المشاكل وقتذاك، كما تتطرق للحديث عن الحب وغيرة النساء وغيرة الإخوة من بعضهم بسبب تفضيل الأب لأحدهم.

 تبدأ الرواية بمشهد للشيخ سلامة وابنه محمود اللذان يخبران البقال أن محمد سيتزوج من منيرة بنت الحاج ياسين، و منيرة هي فتاة منطوية على نفسها وغريبة وتخفي ورائها سر لا يعرفه أحد.

هي رواية تعكس نفسية الأبطال ومشاعرهم عند تعرضهم للخيانة، أو الهجر، أو الغيرة، وتعكس أحوال البلد في هذه الفترة.

أما عن نوران خالد فهي كاتبة مصرية، تخرجت فى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الألمانية بالقاهرة، حاصلة على ماجستير الاقتصاد والسياسة من جامعة فرايبورج بألمانيا، تعمل بمجال التنمية والعمل المجتمعي، كما تعمل كمنسقة لبرنامج تنمية الشباب بجمعية علشانك يا بلدي للتنمية المستدامة.

 صدر لها من قبل رواية "جلالتها" عام 2013،  ورواية "طرد يصل متأخرًا" عام 2016، وقد صدر لها رواية "فتاة من الشرق" عام 2020 وتعدّ الجزء الأوَّل من هذه الرواية.

دار دون للنشر والتوزيع رواية أيام ميرى الشركسية الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الكاتبة نوران خالد رواية فتاة من الشرق

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