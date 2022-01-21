بيان شديد اللهجة من مجلس الأمن بشأن هجوم الحوثيين على منشآت فى الإمارات

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع إدانة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات من جانب ميليشيا الحوثي.

وقال المجلس، في بيان له، إن أعضاء المجلس نددوا بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي شنها الحوثيون على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأعرب أعضاء المجلس، بحسب البيان، عن خالص تعازيهم لأسر ضحايا الهجوم الحوثي على منشآت مدنية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مؤكدين أن الإرهاب بكل أشكاله هو أحد التهديدات العظمى على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد أعضاء المجلس، أن أي عمل إرهابي ضد أي طرف أينما كان غير مقبول ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف ومهما كانت دوافعه، مطالبين بضرورة محاسبة مرتكبي الهجمات الإرهابية ومن يدعمهم ويمولهم.