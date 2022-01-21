الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية أنجولا يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات عقب الهجوم الإرهابى الحوثى

الحوثي
الحوثي

أكدت جمهورية أنجولا تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد أنطونيو - خلال الاتصال - تضامن بلاده مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تقوم بها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.


كما أعرب وزير خارجية أنجولا عن خالص تعازيه إلى دولة الإمارات وأسر ضحايا هذه الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ومن جانبه، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن دولة الإمارات مستمرة في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي في اليمن، إلا أنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه قرقاش من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيث تم استعراض طبيعة الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به المليشيات الحوثية على أهداف مدنية في دولة الإمارات.

وشدد قرقاش على أن الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها، وستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية، التي تنتهجها جماعة الحوثي التي تتمدد منذ ثلاث سنوات، وترفض كافة دعوات وقف إطلاق النار، والانخراط في الحل السياسي للأزمة.

وأكد ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي، تجاه تعنت وتوسع الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية، وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية، ومنها الخرق الواضح لاتفاق ستوكهولم الذي تقوم به دون أي رادع، حيث حولت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية وتمويل الحرب واستغلاله عسكرياً.

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وائل لطفي

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