الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
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محافظات

محمد زيدان يقيم عزاء والده بشارع البازار فى بورسعيد (صور)

عزاء والد زيدان
عزاء والد زيدان

أقام اللاعب محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، عزاء والده عبد الله زيدان، بشارع البازار نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

وحرص اللاعب محمد زيدان على استقبال المعزين، وكذلك حرص المئات من أهالي محافظة بورسعيد علي تقديم واجب العزاء للأسرة، وذلك وسط حالة من الحزن والأسى.

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عزاء والد زيدان

ووزعت أسرة اللاعب محمد زيدان مصحفا وسبحة وسجادة صلاة على الأهالي والمعزين، وطالبوهم بالدعاء لوالدهم بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن ما يتم توزيعه رحمة على روحه.

من جانبهم أكد أهالي المنطقة أن الحاج عبد الله زيدان والد اللاعب، كان دائم فعل الخير، وكان يساعد الفقراء من أبناء المنطقة التي يعيش فيها، وكان متواضعًا يجلس معهم ويشاركهم الأفراح والأحزان.

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عزاء والد زيدان

وشيع المئات من أهالي محافظة بورسعيد ظهر اليوم الجمعة، جثمان والد اللاعب محمد زيدان إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في بورسعيد، وذلك بعد أداء الصلاة عليه بمسجد الكبير المتعال بشارع 23 يوليو.

محمد زيدان لعب في عدد من الأندية الدولية والأوربية، وشارك مع منتخب مصر في حصاد بطولة أمم إفريقيا مرتين، وبدء مشواره الكروي بالنادي المصري البورسعيدي، محبًا لبورسعيد وشعبها مشاركًا دائم في افراحهم وأحزانهم.

وكان قد شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان والد اللاعب محمد زيدان، وذلك في مقابر محافظة بورسعيد القديمة بشارع 23 يوليو.

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عزاء والد زيدان

حرص اللواء عادل الغضبان علي تقديم العزاء للاعب وأسرته، وشارك المشيعين مراسم الدفن، وذلك بحضور قدامى اللاعبين بالنادي المصري، حسام غويبة، السيد النمر، سمير التفاهني، وحضور نائب بورسعيد حسن عمار.

وأدى المئات من أبناء محافظة بورسعيد صلاة الجنازة على الفقيد عبد الله زيدان والد اللاعب محمد زيدان، وذلك بمسجد الكبير المتعال بشارع 23 يوليو، وسط حالة من الحزن والأسى.

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عزاء والد زيدان

وأكد الأهالي أنه كان متواجدًا قبل أيام ببورسعيد، وشاهد إحدى مباريات الدوري الإنجليزي مع أهالي منطقة البازار بالحي الإفرنجي نطاق حي الشرق، واطمأن عليهم وودعهم في أن يعود إلى محافظة القاهرة.

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عزاء والد زيدان

توفي عبد الله زيدان في محافظة القاهرة، أمس الخميس، إثر أزمة صحية مفاجأة، وجرى نقل جثمانه بسيارة الاسعاف اليوم الجمعة بصحبة أسرته، وذلك وسط حسرة أصابت أهالي بورسعيد.

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عزاء والد زيدان

محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق وشارك في الحصول على بطولتي أمم إفريقيا، ولعب في عدد من الأندية الدولية والأجنبية، وبدأ مشواره الكروي في النادي المصري البورسعيدي.

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محمد زيدان يقيم عزاء والده بشارع البازار فى بورسعيد (صور)

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