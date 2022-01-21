بعد احتراقه.. إعادة تأهيل مسجد علم الدين الرباط بأسيوط بدءًا من الغد
توجهت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلى مقر مسجد علم الدين الرباط بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، لمعاينته من آثار الحريق .
جاء ذلك بحضور الشيخ عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط ، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية ، والدكتور عيد خليفة مدير عام الإدارة العامة للدعوة والبر بمديرية أوقاف أسيوط ، والمهندسة وفاء كرم محمد مدير إدارة الصيانة ، والمهندسة إسراء عبد الناصر مسئول الهندسة بمديرية أوقاف أسيوط.
وتفقدت اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جميع الأماكن التي تضررت من الحريق ، وتمثلت في السقف الخشبي لصحن المسجد ، والمنبر، والسجاد، والشبابيك والأبواب، والتكيفات والمراوح والأسلاك الكهربائية ، وأجزاء من واجهات المسجد.
وتشر الوزارة على إعادة تأهيل المسجد المقرر له بدءا من الغد، بعد تبرع أحد أبناء القرية بتكاليف عملية إعادة البناء والتأهيل.