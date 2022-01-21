الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

حبس
حبس

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، من ضبط شخص، عاطل؛ له معلومات جنائية مسجلة؛ لاتهامه بحيازة نصف طربة لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، لاتجاره بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، ألقي القبض عليه، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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