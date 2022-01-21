الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى سقوط عقار العطارين بالإسكندرية

طلبت نيابة العطارين في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تقرير الحماية المدنية، وتحريات المباحث، حول واقعة انهيار أجزاء من عقار "قديم" مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كائن في شارع حافظ قبطان، منطقة محطة مصر، التابعة لحي وسط، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، عدة إخطارات من إدارة شرطة النجدة، والحماية المدنية، وقسم شرطة العطارين، وغرفة عمليات حي وسط، تفيد انهيار أجزاء من عقار مأهول بالسكان "تقطنه 3 أسر".

وبانتقال قوات الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي وسط، إلى جانب فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، تبين من الفحص الأولي، سقوط السقف، وأجزاء كبيرة من العقار، حتى سطح الأرض.

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وائل لطفي

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