«مياه المنوفية» تنفذ برامج تدريبية فى مختلف التخصصات لرفع كفاءة العاملين

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة وتماشيا مع سياسة الدولة فى التحول الرقمى .

وأوضح نجيب، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وانواع المحطات وطرق التنقية وانواع المحابس وايضا التعرف على أنواع المواسير واقطارها.

وأضاف نجيب، أنه تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين فهم دور الكيماويات فى المعالجة للتعرف على ٱنواع الكيماويات التي تستخدم في مراحل تنقية مياه الشرب داخل المحطات والتدريب علي طرق استخدامها ومخاطرها وضبط الجرعات لكل مادة علة حده ومعرفة خطوات تنقية المياه من أول دخولها للمحطة الي خروجها للمستهلك صالحة للشرب والتعرف علي ٱنواع الأجهزة والمعدات الخاصة بكل مادة كيماوية مثل ( الكلور بٱنواعه/ الشبه الصلبه والسائله) من حيث الاستخدام وضبط الجرعات والاعطال والصيانه وطرق تخذين وتدوال هذه المواد وأجهزة الحماية الشخصية في التعامل مع هذه المواد الكيماويه وطريقة استخدامها والتعامل معها ومعدات الإنقاذ الهامه من ٱجهزة تنفس الي القناع الواقي وطريقة الاستخدام في حالة الخطر.

وأوضح أنه تم تنفيذ دوره للعاملين عن الأماكن المغلقة لفنيين السلامة والصحة المهنية لتوعيتهم وتدريبهم للعمل بأمان داخل الأماكن المغلقة والمحصورة والتعرف على الغازات الموجودة بالأماكن المحصورة وأعراض نقص الاكسجين وإجراءات العمل بالأماكن المغلقة والتعرف على مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية المستخدمة بالأماكن المغلقة في الأماكن المغلقة أو المحصورة والتعرف على انواع المخاطر التى تحدث داخل الاماكن المغلقة أو المحصورة وكيفية السيطرة عليها ولتفادي وتقليل تعرضهم للمخاطر الموجودة في هذه الاماكن.

واختتم: يستمر مركز التدريب فى تقديم دورات فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين حيث تم تنفيذ دورة تدريبية عن الباور بوينت لجميع التخصصات للتعرف على كيفية إنشاء العروض التقديميّة؛ حيث يُتيح البرنامج للمُستخدمين إمكانية إنشاء عرض شرائح تحتوي معلومات هامة عن عملهم وملاحظات مختلفة إمكانيّة تقديم عرض الشرائح أمام جماهير مختلفة، ولمواضيع مختلفة؛ حيث يُمكن عرضه أمام طلاب الجامعات والمدارس، أو يُمكن استخدامه في العروض التجاريّة في الاجتماعات أمام الموظفين والندوات وغيرهم.