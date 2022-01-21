الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق متهم بالتحرش بفتاة فى التجمع الأول

التحرش
التحرش

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس سائق بإحدى شركات النقل الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بأفعال خادشة للحياء أمام فتاة أثناء توصيلها بالتجمع الأول.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى رصد أجهزة الأمن تداول منشور على حساب إحدى الفتيات بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، التي وصفت خلاله تضررها من قيام سائق بإحدى شركات النقل الخاصة بعمل أفعال خادشة للحياء حال قيامه بتوصيلها لمسكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول فحدثت بينهما مشادة كلامية وترجلت من السيارة.

وبالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد هوية المذكور وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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