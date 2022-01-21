«بسبب الإزعاج ليلًا».. جزار ينهى حياة جاره بالسكين فى البحيرة

بسبب الضجيج فقد عامل حياته على يد جزار بقرية الشجاعة بغرب النوبارية بالبحيرة اليوم الجمعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى غرب النوبارية المركزى، وتمكن ضباط مباحث قسم غرب النوبارية من ضبط المتهم والسكين المستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة بوادى النطرون التى باشرت التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة غرب النوبارية بلاغًا من المستشفى العام بوصول عبدالله عاشور شحاتة ٣٤ سنة مزارع ومقيم قرية الشجاعة دائرة القسم وله محل إقامة آخر بمركز أبوحمص جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعن أسفل الصدر وخروج أحشائه.

تم إخطار اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بالواقعة وانتقل ضباط مباحث قسم غرب النوبارية لمكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن مرتكب الواقعة جزار (جار المجنى عليه) بقرية الشجاعة يدعى أشرف "ع. ا" ، وقام بطعن المجنى عليه بطعنة بسكين وأرداه جثة هامدة.

وأضافت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه منذ عدة أيام بسبب معاتبة المجنى عليه له بعدم الإزعاج . حيث اعتاد الذبح ليلًا وإحداث ضجيج مما يتسبب معه عدم استطاعة المجنى عليه النوم ليلًا وتطورت المشادة اليوم، حيث استل المتهم سكينًا من المحل الخاص به وانهال على المجنى عليه حتى أنهى حياته.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة.