بعد زيادة أعداد المصابين.. ننشر علامات التحذير من النوبات القلبية

تعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسة للوفاة في العالم، وذلك بسبب كثرة الملوثات التي نتعرض لها يوميًا، بالإضافة إلى بعض العادات الغذائية الخاطئة.

هل تعلم أنه يمكن أن تصاب بنوبة قلبية ولا تشعر بأي آلام في الصدر؟، وفقًا لما أكده الأطباء بموقع «healthiest» الطبي، فلا تظهر أمراض القلب والأوعية الدموية وفشل القلب علامات مماثلة للجميع، وخاصة النساء.

وهناك العديد من الأشياء التي قد تساهم في الإصابة بنوبة قلبية، إلى جانب العمر والوراثة وارتفاع الضغط وارتفاع الكولسترول والسمنة وسوء التغذية واستهلاك الكحول والتوتر وقلة النشاط البدني.

علامات التحذير للنوبة القلبية

للتعرف على النوبة القلبية المحتملة في أسرع وقت ممكن ، تعرف على العلامات الحيوية وفقًا لما ذكره موقع «healthiest» الطبي.

عادةً ما يبدأ الناس في المعاناة من عسر الهضم الخفيف ومشاكل القناة البديلة قبل فشل القلب، نتيجة لذلك، تحدث النوبات القلبية عادةً عند كبار السن الذين عادةً ما يكون لديهم الكثير من مشاكل عسر الهضم، حيث يتم التخلص من هذه الأعراض على شكل تقيح أو أي مضاعفات أخرى متعلقة بالطعام.

وإذا كنت تعاني عادة من حرقة المعدة، فقد يكون عسر الهضم أو تصلب المعدة علامة على حدوث نوبة قلبية على المدى البعيد.

كما أن التعب وضيق التنفس هما طريقتان يتيح لك جسمك معرفة أنه يحتاج إلى الراحة، ومع ذلك يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على مشاكل في القلب كرد فعل على الضغط الإضافي على قلبك، فإذا كنت تشعر بالتعب أو النضوب في كثير من الأحيان دون سبب، فقد يكون ذلك علامة على خطر يصيب قلبك.

ويعتبر التعب وضيق التنفس أكثر طبيعية عند السيدات وقد يبدأان قبل أشهر من الإصابة بنوبة قلبية، فإذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية على الأقل، حيث يجب عليك أنت أو أي شخص قريب منك الاتصال بالطبيب على الفور.

كما يمكن أن تظهر الأوجاع والصلابة أيضًا في مناطق مختلفة من الجسم، حيث ترتبط الغالبية العظمى من الناس بنوبة قلبية مع وجود آلام في طريقها أسفل الذراع اليسرى.

وأشار الأطباء، أن التعرق أكثر من المعتاد، خاصة إذا لم تكن نشطًا أو تمارس الرياضة، مؤشرًا مبكرًا للإنذار على مشاكل القلب، حيث يتطلب ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة مجهودًا أكبر من قلبك، لذلك سيتعرق جسمك أكثر لمحاولة خفض درجة حرارة جسمك وسط هذا الجهد الإضافي.