الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مصنع لتعبئة وتغليف التمور بسيوة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إحدى المصانع الأهلية لتعبئة وتغليف التمور بمنطقة الدكرور بسيوة، بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام وفتحية السنوسى ورزق جالى عضوى مجلس النواب و محمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مديري المديريات ومشايخ سيوة وذلك على هامش مهرجان سيوة الدولي الخامس للتمور. 

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وينتج المصنع بطاقة نحو ألف طن سنوى ويوفر من خلال مراحل الإنتاج به عدد٤٠ عامل وعاملة.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لأهالي سيوة على افتتاح المصنع الجديد بما يضيفه  من فرص العمل والإنتاج، ويخلق نوع المنافسة والمزيد من جودة الإنتاج للتمور بالواحة مع شهرتها بأجود أنواع التمور. 

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وكان قد التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مع الدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى  بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعدد من مشايخ سيوة وذلك لبحث التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

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ونقل أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تحيات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، ودعمه للمهرجان الذى يعد  الام للمهرجانات والتي انطلقت منه الطموحات والإنجازات سواء بسيوة او الوادى الجديد او الواحات البحرية و استراتيجية زراعة النخيل وغيرها ،مع التشرف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمهرجان  الخامس هذا العام

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بينما وجه محافظ مطروح الشكر  للدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والمعاونين معه على  الاهتمام والدعم  والتنظيم والتجهيز اللائق بالمهرجان،وبما يحققه من استفادة  واضافة للمزارعين والمنتجين بسيوة  من خبرات ومعلومات استفاد منها أهالى سيوة.

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وقرر محافظ مطروح  صرف نصف شهر مكافأة للعمال بمجلس مدينة سيوة على الجهود المبذولة استعدادا لمهرجان التمور الدولي الخامس بسيوة من أعمال نظافة وإنارة وتجهيزات وغيرها.

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محافظ مطروح رئيس مدينة سيوة أجود أنواع التمور سيوة مصنع تمور

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