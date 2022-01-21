مهرجان القاهرة ينعى المخرجة نوران شريف

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرجة نوران شريف، التي وافتها المنية عقب تعرضها لأزمة صحية طارئة.

وكانت نوران عملت ضمن فريق المهرجان منذ عام 2019 في منصب مديرة ورش أيام القاهرة لصناعة السينما.

ونوران أشرف شاركت بأفلامها في عدد من المهرجانات، ومنها فيلم آمن جداً، وتدور أحداثه داخل صيدلية في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.

فيلم "آمن جدًا" بطولة الفنانة ثراء جبيل، بجانب كل من سلوى محمد علي، ووئام عصام، وتأليف نوران شريف، ووجيه صبري، ومن إخراج نوران شريف.

ورحلت المخرجة الشابة نوران شريف، عن عالمنا مساء الخميس، بشكل مفاجئ صدم كل محبيها وأصدقائها بالوسط الفني.

نوران شريف، تخرجت من كلية الفنون التطبيقية، من جامعة حلوان.