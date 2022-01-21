الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل قبل ترويجه كمية من الحشيش بين عملائه فى الجيزة

حشيش
حشيش

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، بحوزته كمية من الحشيش المخدر، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من منطقة أوسيم وكرا لممارسة نشاطه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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