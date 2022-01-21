القبض على أحد منفذى جريمة سبايكر فى بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة ومن المنفذين لجريمة "سبايكر".



وذكرت القيادة- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- أنه "لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم مناطق العاصمة بغداد وتكثيف عمليات البحث والتفتيش ومتابعة تحركات العناصر الإرهابية، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة ومن المنفذين لجريمة (سبايكر)".

وأضافت أنه تم ضبط المتهم بعد رصد تحركاته ضمن قاطع المسئولية وتدقيق اسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/1 إرهاب، كما تم ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة شرقي العاصمة بغداد.

جدير بالذكر أنه قتل أكثر من 1700 عسكري عراقي في مجمع القصور الرئاسية في الحادثة المسماة "جريمة سبايكر" بعد اجتياح تنظيم "داعش" للعراق في العاشر من يونيو 2014.

يذكر أنه، كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أن الحكومة العراقية ستحول مكان جريمة قتل تنظيم داعش لعناصر في القوات الأمنية بمعسكر سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة، يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم.



وقال الكاظمي، خلال زيارته لموقع حادثة سبايكر في مجمع القصور الرئاسية في تكريت بمحافظة صلاح الدين، إن هذا المكان "شهد إحدى أبشع المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية وأن الدماء البريئة التي سقطت هنا أيقظت الوجدان العراقي عند كل أطياف الشعب".



وأضاف: "كانت هذه الدماء دافعا لإنجاز النصر الكبير الذي حققه العراقيون أمام أعتى قوة إرهابية وعززت هذه الدماء الطاهرة الهوية الوطنية العراقية ووحدت العراقيين جميعا".



وأكد الكاظمي ضرورة "استذكار هذه الدماء البريئة دائما عبر الحفاظ على الانتصارات التي تحققت على الإرهاب والحفاظ على الهوية الوطنية والتعلم من دروس الماضي كي نتجب تكرار هكذا مآس ومجازر".



وأوضح أن "الفساد وسوء الإدارة والسياسات الخاطئة هي أسباب هذه المآسي وأن وحدتنا ومؤسساتنا وانتماءنا الوطني هو من سيمنع تكرار مثل هذه المجازر وقد وجهنا الجهات المعنية بالإسراع في توزيع استحقاقات عوائل شهداء سبايكر".

