بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية

تفقد رئيس كوريا الجنوبية والوفد المرافق له اليوم الجمعة، الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث كان في استقباله الفريق كامل الوزير وزير النقل وعدد من قيادات وزارة النقل.

وتأتي هذه الزيارة بعد ١٦ عاما لم يأت فيها الرئيس الكوري إلى مصر، ما اعتبره الخبراء والمراقبون للشأن الدولي أنها تهدف إلى تحالفات جديدة في العالم، واستمرارا لدور مصر الريادي في المنطقة والذي شهد طفرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

وجاءت هذه الزيارة لتلقي بآثارها على مختلف النواحي السياسية والاقتصادية في العلاقات بين مصر وكوريا.

وتميزت العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية بالقوة الشديدة والتميز، حيث إن التبادل التجاري بين البلدين يعد من أكثر ما يميز العلاقات بين البلدين.

فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية انعكس على مؤشرات أداء التجارة والاستثمار المشترك؛ فمنذ يناير 2021 وحتى نهاية نوفمبر 2021، ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 53.5% ليبلغ 2.2 مليار دولار، كما بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الكورية في مصر أكثر من ٧٠٠ مليون دولار، متمثلة في 181 مشروعاً في مختلف المجالات، خاصة في المنتجات الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، والمواد الكيماوية، ومواد البناء، والطاقة المتجددة، والبناء والتشييد، والشحن والنقل.

كما يوجد في مصر 125 مشروعا كوريا باجمالي استثمارات 341.9 مليون دولار وذلك حتي مارس 2014، وتندرج الاستثمارات الكوريه في مصر في عده قطاعات اهمها الالكترونيات، والصناعات النسيجيه، ومكونات السيارات، الكيماويات، مواد البناء، وتتمثل اهم الشركات الكوريه المستثمره بمصر- سامسونج للالكترونيات- ال جي للالكترونيات-الشركة الكورية Dong-IL للمنسوجات- شركة Tex Chem مصر منتجات كيماوية- شركة Mobis مركز لوجيستي بالاسكندرية- شركة GS E & C بناء مصنع لتكرير البترول-شركة SK E & C "بناء مجمع للبتروكيماويات- شركةDoosan HI & C تقوم بناء محطه لتوليد الطاقة.