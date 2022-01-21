الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل سقوط فتاة من شرفة منزلها فى بنها

سقوط فتاة من شرفة
سقوط فتاة من شرفة منزلها

كشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة فتاة إثر سقوطها من شرفة منزلها بمنطقة عزبة السوق دائرة قسم أول بنها في محافظة القليوبية، عن أن جسدها اختل أثناء وقوفها في شرفة الشقة.

وكان تلقى مأمور قسم أول شرطة بنها بلاغًا بوفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بمنطقة عزبة السوق دائرة القسم، وتم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة الفتاة أثناء وقوفها في الشرفة بمسكنها حيث اختل توازنها وسقطت على الأرض وفارقت الحياة.

تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

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تفاصيل سقوط فتاة من شرفة منزلها فى بنها

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