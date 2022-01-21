مدير تصوير فيلم «حامل اللقب»: كواليس العمل سبب نجاح البرومو

أعرب طارق دراز مدير تصوير «حامل اللقب» عن سعادته بنجاح «تريلر» الفيلم، خاصة أنها أول تجربة سينمائية له بعد نجاحه في العديد من الإعلانات التجارية الشهيرة.

وأكد طارق في تصريحات صحفية أن هشام فتحي مخرج العمل هو من تمسك بوجوده كمدير تصوير للفيلم وهذا كان دافع أكبر لتقديم أفضل صورة لفيلم يحتوي على كوكبة من النجوم بعد مجهود كبير قام به مع مخرج العمل لاختيار أفضل الأماكن للتصوير.

فيلم «حامل اللقب»

وعن كواليس العمل قال: «أعرف دينا الشربيني منذ ١٣ عاما وهي نجمة موهوبة بالفطرة وحضورها قوي وكانت بتعمل روح لطيفة جدا جول ما هي موجودة في التصوير».

وأضاف: «أما هشام ماجد كان أول لقاء لينا في الفيلم ويوم بعد يوم علاقتي بيه أصبحت قوية جدا ولا أنسى عندما اتصل بي بعد يوم ضغط رهيب علشان يأكدلي انه متمسك بوجودي في الفيلم ويشيد بالصورة اللي طلعناها وبشكر جدا مخرج العمل هشام فتحي وكل نجوم العمل والمنتجين محمد حفظي وطارق الجنايني والمنتج الفني أحمد يوسف سوكا ومصحح الألوان شريف فتحي».

فيلم «حامل اللقب»

وتضمن الإعلان الرسمي لـ فيلم «حامل اللقب»، مشاهد كوميدية تجمع دينا الشربيني وهشام ماجد، وظهور ماجد حامل بمقطع الفيديو الترويجي، وظهور نتيجة الحمل إيجابية.

يذكر أن فيلم «حامل اللقب» بطولة كل من هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي وليلى عز العرب، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، ويعد فيلم حامل اللقب، هو المشاركة الأولى، لـ هشام ماجد دون شيكو.

فيلم «حامل اللقب»

كما يشارك عدد من نجوم الفن كضيوف شرف خلال أحداث فيلم حامل اللقب، ومن بينهم الفنانة ليلى عز العرب، والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، التي تعد أول مشاركة فنية له.