الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير أحياء الدقى والعجوزة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سير العمل بمشروعات التطوير بنطاق أحياء الدقى والعجوزة .
وخلال الجولة شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال الرقابة علي أعمال البناء وعدم السماح بوجود مخالفات بنائية وعدم التعدى على خطوط التنظيم والتعامل الفورى مع أى حالات مخالفة.
كما وجه المحافظ بالتوسع فى توفير ساحات إنتظار السيارات والمواقف الحضارية ومنع حالات الإنتظار العشوائى للسيارات أعلى الأرصفة والجزر الوسطى ومنع المواقف العشوائية لسيارات السرفيس وتوفير أماكن بديلة لعدم التأثير على حالة المرور ومنع التكدسات .

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محافظ الجيزة خلال جولته


كما وجه المحافظ بضرورة مراعاة إرتفاعات الأرصفة وسرعة الإنتهاء من رصف وتطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات ومنع تراكم ناتج الأعمال وتغطية كابلات الكهرباء وتهذيب الأشجار والنباتات بالجزر الوسطى والحدائق الخاصة بالميادين . 

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محافظ الجيزة خلال جولته


بالإضافة إلى إزالة الإعلانات الغير مرخصة والعبارات الدعائية على أعمدة الكبارى وجدران المنشآت وإزالة الحواجز والأوتاد الحديدية المستخدمة في حجز أماكن انتظار المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .  

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محافظ الجيزة خلال جولته


جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الجيزة اليوم الجمعة ورافقه خلالها المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد  واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة .

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محافظ الجيزة خلال جولته
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