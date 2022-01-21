الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل أوقاف المنيا يحيل عددًا من المخالفين للتحقيق خلال جولته بأبوقرقاص

وكيل أوقاف المنيا
وكيل أوقاف المنيا في جولة بمساجد أبوقرقاص

أحال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، اليوم، عددًا من المخالفين للتحقيق، وذلك خلال الجولة التى قام بها على إدارة أبو قرقاص جنوب المحافظة لمتابعة صلاة الجمعة 

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وكان الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين، وكيل وزارة الأوقاف، قد قام اليوم بعمل جولة مفاجئة على إدارة أوقاف أبو قرقاص جنوب المحافظة، رافقه خلالها الشيخ محمود توفيق مدير المتابعة، والدكتور أحمد عزمي مدير العلاقات العامة، حيث تم إحالة المخالفين للتحقيق.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف "أننا لن تأخذنا بأي مخالف رأفة او شفقة، وخاصة في هذا التوقيت الذي يتطلب من الجميع تنفيذ تعليمات الوزارة والحرص على إتباع الإجراءات الاحترازية"، مشيرا إلى أن هذه الجولات لن تنقطع وسنصل إلى أبعد الإدارات للتأكد من انتظام سير العمل والتي من أهمها الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ووقتها.

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من ناحية أخرى  قام مديرو الإدارات بافتتاح خمسة مساجد ضمن خطة افتتاحات الوزارة تم إحلالها وتجديدها وهي، مسجد الأنوار المحمدية بالعدوة، مسجد العمري ببرطباط ، مسجد القبلي بصندفا، مسجد الهدى بمنقطين، مسجد التوبة بملوي.

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من ناحية أخرى وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والأزهر الشريف ، قام مديرو مديريات  "القاهرة- القليوبية- الجيزة- بني سويف- المنيا- السويس- الإسكندرية- الدقهلية- الشرقية - كفر الشيخ- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- الأقصر- البحر الأحمر- قنا" بتوزيع "305" مجموعات من الإصدار الثاني لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير للمناطق الأزهرية، وتوزيع "311" مجموعة من الإصدار الثاني لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير لمناطق الوعظ بالأزهر الشريف ، بالإضافة إلى "660" مجموعة من الإصدار الثاني لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"580" مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأئمة هذه المحافظات، وذلك بإجمالي "20880" كتابًا تم توزيعها بـ16 محافظة، وجار استكمال التوزيع.

وكيل أوقاف المنيا يحيل عدد من المخالفين للتحقيق جولة بمركز أبوقرقاص الشيخ محمد توفيق الدكتور حسانين عبد الحكم

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وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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