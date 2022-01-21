دفن جثمان ربة منزل خنقها زوجها بالفيوم بعد فشلها فى تسميمه

صرحت نيابة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، بدفن جثمان ربه منزل، قتلت خنقًا على يد زوجها بقرية طبهار التابعة لمركز إبشواى بسبب خلافات عائلية وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكشفت تحريات المباحث التي أجرها المقدم إسلام الصاوري، رئيس مباحث مركز أبشواي، عن أن المتهم "عمرو.س" صاحب مخبز عيش سياحي، وأن المجنى عليها تدعى "أمال.ر.ف" ربه منزل، وهما أبناء عمومة، قام بخنق زوجته بعدما علم أنها وضعت له سم فئران في كوب الشاي.

وتم تسليم جثة الزوجة إلى أهلها، والتي تم دفنها فى مقابر الأسرة بقرية طبهار.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من والد المجنى عليها يفيد بالعثور على ابنته جثة هامدة وزوجها فى حالة إعياء شديدة داخل منزلهما بالقرية، وعقب الانتقال والفحص تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وقيامه بخنقها.

كان صاحب مخبز سياحى بقرية طبهار التابعة لمركزإبشواى، قام بخنق زوجته لخلافات عائلية بينهما، بعدما علم بوضعها سم فئران فى الشاى.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة إبشواي بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة قتل زوج لزوجته بعدما حاولت سمه بوضع سم فئران له في الشاى بقرية طبهار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي، رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية مقتل ربه منزل في العقد الثاني على يد زوجها مالك مخبز سياحي بالقرية.

وقام رئيس المباحث بإخطار النيابة العامة لعمل المعاينة قبل نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي.