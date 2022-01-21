حسن عبد العزيز: القضاء على الفقر ضمن أهم أولويات الدولة المصرية

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إن أهم المستهدفات والإنجازات التي حققتها الدولة ضمن مبادرة "حياة كريمة" تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع بالصعيد، لافتا إلى أنه لن يكون الاهتمام فقط بالمشروعات الصناعية بل هناك اهتمام من الدولة لتنفيذ البرنامج القومي بصعيد مصر، وكذا مشروعات البنية التحتية.

وأوضح "عبدالعزيز" فى تصريح لـ"الدستور"، أن الدولة ستنجح فى القضاء على نسبة الفقر والبطالة، ضمن استهدافات البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمبادرة الرئاسية لحياه كريمة.

وأضاف، أنه بلغت عدد الشركات المقاولات المنفذة نحو 100 شركة مقاولات، ولذلك لمشروع تبطين الترع، كما تعمل على تنفيذ نحو 266 مشروعًا لأهالينا بالريف والقرى بكل المحافظات بجانب توصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة، فضلاً عن تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق التي تربط القرى بالمراكز والمحافظات، بما يسهم في تيسير الحركة بينها، وإنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبري، من بينها كباري للسيارات وأخرى للمشاة، والتعامل بالرصف ورفع الكفاءة لنحو 2045 طريقًا بطول 1404 آلاف كيلو.

وأفاد رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، بأن الدولة تعمل لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها، ما يساهم فى توفير مياه الري، مؤكدًا أن شركات المقاولات تعمل على تنفيذ 113 كيلو مترا للمشروع القومي لتبطين الترع بتكلفة تصل 654 مليون جنية بالأقصر، فضلا عن أنه تم الانتهاء من تبطين وتأهيل بطول 8.75 كيلومتر، كما تم الانتهاء من تنفيذ تبطين وتنفيذ 12 كيلومتر بمنطقة الكرنك بالأقصر.

وأردف، أن الدولة استهدفت تأهيل وتبطين نحو 143 قرية في 46 مركزًا بحوالي 11 محافظة، حيث يعد المشروع أحد المشروعات القومية ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، بهدف تحويل القرى إلى تجمعات ريفية مستدامة تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخفض معدلات الفقر والبطالة التي تعد إحدى مستهدفات الدولة الناجحة، وفقا لخطة التنمية للدولة.