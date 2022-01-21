«أمن المنافذ»: ضبط 9 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة

سيطرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على كافة المنافذ، للتصدي لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9 قضايا تهريب بضائع، وحيازة مواد مخدرة، و28 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وتحرير 1279 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 389 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.