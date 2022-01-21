الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: 5 حالات وفاة و7155 إصابة جديدة بكورونا

جريدة الدستور

أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم الجمعة، بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق  إلى 24 ألفًا و277 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 7155 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و144 ألفًا و422 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء  1995 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و74 ألفًا و718
ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 29 ألفًا و169 فحصًا مختبريًا للمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى تسعة ملايين و30 ألفًا و237 شخصًا.

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