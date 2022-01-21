«تموين البحيرة» تكشف حقيقة إغلاق بعض المطاعم بسبب لحوم الحمير

أكد مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن خبر إغلاق بعض المحلات بدمنهور، بسبب اعتمادها على لحوم حيوانية غير صالحة للاستخدام الآدمي، غير صحيح.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ورقة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تضم أسماء بعض المحلات الشهيرة والمطاعم بمختلف مراكز البحيرة، وعليها توقيع من المديرية، قائلا: هذه الورقة غير صحيحة.

وأوضح أنه تم إغلاق بعض المحال بمركزي حوش عيسى وكوم حمادة بمحافظة البحيرة، نظرا لمخالفة الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن ما يتعلق باعتماد المطاعم على لحوم الحمير، قيد التحقيق والأمر برمته في جهات الاختصاص.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد روجت لبعض المنشورات التي تؤكد قيام بعض المطاعم الشهير في البحيرة بذبح حيوانات غير صالحة للاستخدام الآدمي.