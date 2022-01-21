«ديلي ميل» تكشف حقيقة تورط هاري وميجان في جرائم احتيال عبر الإنترنت

أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه تم استخدام دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في موافقات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لخطط الاستثمار المتعلقة بالعملة المشفرة بيتكوين.

وتابعت انه تم استخدام المقابلات المفبركة، وكذلك صور الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، في مقالات عبر الإنترنت تدعي كذباً أن الزوجين يدعمان مخططات تتعلق بتداول البيتكوين والعملات المشفرة.

يقول أحد أحدث العناوين الوهمية: «الأشخاص يكسبون الملايين من المنزل باستخدام أحدث نصائح هاري وميغان».

وقال إعلان آخر: «صدم هاري وميجان الجميع في الاستوديو بالكشف عن كيفية حصولهم على 128 ألف جنيه إسترليني إضافية كل شهر».

وأكدت الصحيفة أن هاري وميجان من بين سلسلة من المشاهير - بما في ذلك بيل جيتس، والسير ريتشارد برانسون، ومارك زوكربيرج - يتم إساءة استخدامهم في عمليات الاحتيال السريع للثراء، وفقًا لهيئة السلوك المالي FCA.



وتابعت أن هذا يأتي في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المستهلكين الذين يبلغون عن عمليات احتيال محتملة لهيئة مراقبة الخدمات المالية في المملكة المتحدة بأكثر من 400 في المائة في خمس سنوات.

واوضحت الصحيفة أن الحملات تزعم زورًا أنه في المقابلات التلفزيونية، دعم الزوجان الملكيان مخططات الاستثمار المتعلقة بعملة البيتكوين.

ونُقل عن مستثمر مفترض قوله: «لقد تركت البرنامج يعمل وتراكمت أرباحي مثل الفطائر، إنه شعور لا يصدق أن يندفع المال بهذه السرعة والسهولة».

ويقول آخر: «صديقتي السابقة هجرتني لأنني كنت فقيرًا جدًا، الآن أنا مليونيرا ولدي صديقة أفضل».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الحملات، التي اطلعت عليها FCA، مرتبطة بموقع ويب في أوروبا الشرقية.