الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: أمريكا وافقت على تقديم ردود مكتوبة على مطالبنا بشأن أوكرانيا

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة وافقت على تقديم ردود مكتوبة على المطالب الروسية المتعلقة بأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي أقيم عقب لقائه مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم/الجمعة/ في جنيف - "لدينا تجربة عن التحدث بشأن الأمن الأوروبي، مليئة بأمثلة تتعلق بأمور تم التعهد بها ولم يتم تطبيقها، وأن تلك هي المشكلة مع كلا الطرفين الأمريكي وكذلك الدول في غرب أوروبا".
وتابع : "أن شركائنا الأمريكيين حاولوا مجددًا الدفع بالقضية المتعلقة بالحدود بين روسيا وأوكرانيا إلى الصدارة، وحاولوا ربط جميع الأمور بما يسمى بخفض التصعيد الذي تحول إلى نوع من الشعار"، مشددًا مجددًا على أنه تم الاتفاق على تقديم الولايات المتحدة الأسبوع المقبل إجابات مكتوبة على جميع مقترحات بلاده.
وأشار إلى أن المحادثات مع نظيره الأمريكي "ليست نهاية لحوارهما" بشأن الوضع في أوكرانيا، معربًا عن مخاوف روسيا المتعلقة بالأسلحة والخبراء العسكريين الغربيين الذين يتم إرسالهم إلى أوكرانيا.
ووصف لافروف المحادثات مع الولايات المتحدة بـ "البناءة والمفيدة"، موضحًا أن رئيس بلاده، فلاديمير بوتين، دائمًا مستعد للتواصل مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكان أعلن المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تتوقع أن تتلقى ردودًا مكتوبة على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية في الأيام المقبلة.
وقال بيسكوف في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن الكرملين كان يعلم مسبقًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لن يقدم إجابات على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية للمحادثات في جنيف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
وأضاف "علمنا مسبقًا أنه لن يسلم الإجابات على الضمانات.. في الواقع، هذا الاجتماع مخصص لشخص آخر. نتوقع أن تتاح للافروف وبلينكين الفرصة لتبادل وجهات النظر ومقارنة فهم نتائج الجولات الثلاث للمفاوضات".
وفي 17 ديسمبر 2021، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، وكذلك اتفاقيات بشأن إجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي. وعقدت مشاورات روسية أمريكية حول هذه القضايا في 10 يناير في جنيف وفي 12 يناير عقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل وفي 13 يناير نوقشت هذه المبادرات في اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

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