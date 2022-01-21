رئيس البرلمان العراقي: العمليات الإرهابية تتطلب ردًا قويًا لعدم تكرارها

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن تصاعد ‏العمليات الإرهابية تتطلب ردًا قويًا وعملًا استخباريًا.

وقال الحلبوسي - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) - إن "تصاعد العمليات الإرهابية التي تستهدف قواتنا العسكرية والأمنية، يتطلب ردًا قويًا وعملًا استخباريًا مبادرًا واستباقيًا بمستوى الخطر الذي يهدد أمن الوطن والمواطن".

وأضاف الحلبوسي أن ملاحقة فلول تنظيم "داعش" ودك أوكارهم وتسليح أبناء المناطق وتدريبهم سيكون كفيلًا بعدم تكرار هذه الحوادث الإجرامية.

ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم /الجمعة/ بإجراء تحقيق عاجل بحادث العظيم.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 11 مقاتلاً بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالى".

وأضاف رسول أن الكاظمي وجه بالالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها عناصر عصابات داعش الإرهابية، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أينما كانوا.

وأكد أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة ستزيد القوات المسلحة العراقية إصراراً على ملاحقة جيوب العصابات الإرهابية الخبيثة واجتثاث بقاياه من كل مكان على أرض العراق.

وكانت قيادة عمليات ديالى قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 11 عنصرًا بينهم ضابط برتبة ملازم من قوات الجيش في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى جراء حادث إرهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.