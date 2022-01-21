«بيسكوف»: موسكو تتوقع ردًا مكتوبًا من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تتوقع أن تتلقى ردودًا مكتوبة على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية في الأيام المقبلة.

وقال بيسكوف في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن الكرملين كان يعلم مسبقًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لن يقدم إجابات على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية للمحادثات في جنيف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأضاف: "علمنا مسبقًا أنه لن يسلم الإجابات على الضمانات، وفي الواقع، هذا الاجتماع مخصص لشخص آخر".

وتابع: "نتوقع أن تتاح للافروف وبلينكن الفرصة لتبادل وجهات النظر ومقارنة فهم نتائج الجولات الثلاث للمفاوضات".

وفي 17 ديسمبر 2021، نشرت وزارة الخارجية الروسية مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، وكذلك اتفاقيات بشأن إجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي.

وعقدت مشاورات روسية أمريكية حول هذه القضايا في 10 يناير في جنيف، وفي 12 يناير عُقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، وفي 13 يناير نوقشت هذه المبادرات في اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن التوتر على الحدود مع أوكرانيا مرتفع للغاية.

وأضاف بيسكوف، في حديث نشرت صحيفة "هيل" مقاطع فيديو منه على موقعها في تويتر: "لذلك تصر روسيا على الحصول على رد مباشر على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية".

وأشار بيسكوف إلى أن، موسكو تريد "إجابة محددة للغاية على مقترحاتها المحددة للغاية".

وتابع بيسكوف: "لدينا توتر شديد للغاية على الحدود.. هناك الكثير من التوتر في هذا الجزء من أوروبا". وشدد على أن مثل هذا الوضع "خطير جدًا على قارتنا"، ولهذا السبب بالذات تنتظر روسيا ردًا مباشرًا على مخاوفها.

وأكد بيسكوف أن الولايات المتحدة، لم تقدم أي دليل على مزاعمها بأن روسيا تخطط لتصعيد الوضع حول أوكرانيا. وقال: "ما زلنا ننتظر الأدلة والإثباتات".

وقال بيسكوف، معلقًا على التقارير التي تتهم روسيا: "نحن نعيش في عالم يعج بالاتهامات الكاذبة والأخبار المزيفة، في عالم الدجل. وسنبقى نفترض أنها أخبار كاذبة، ما لم يتم إثبات ذلك بطريقة ما".