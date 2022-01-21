«الأرصاد»: موجة الصقيع مستمرة خلال الأسبوع المقبل

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، صورة للغطاء الثلجي الكثيف، الذي تعرضت له دول شرق حوض البحر المتوسط، مما نتج عنه تساقط ثلوج كثيفة على بعض الدول العربية.

وأضافت الهيئة، أنه في النصف الثاني من شهر يناير 2022، وصلت تدفقات جوية شديدة البرودة متجهة جنوباً من القطب الشمالي إلى أقصى شرق حوض البحر المتوسط، مما أدى إلى تساقط ثلوج كثيفة في تركيا ولبنان وسوريا.

وتابعت الأرصاد: وتٌظهر هذه الصورة التي حصل عليها أحد أقمار «كوبرنيكوس» في 20 يناير الغطاء الثلجي في تركيا ولبنان وسوريا.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة الثلجية "هبة" والتي تؤثر على سوريا ولبنان والأردن، هي السبب وراء انخفاض درجات الحرارة بمصر خلال الأسبوع الجارى، وتابع: “سيستمر هذا الانخفاض خلال الأسبوع المقبل”.

توقع محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة غدا،السبت، على جميع أنحاء الجمهورية مع ظهور شبورة على الطرق .

وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الدستور"، أن طقس غدا سوف يكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأكد شاهين ظهور شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقال مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة تكون العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر.