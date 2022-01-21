صعوبة في البلع.. إليك أعراض جديدة لمتحور «أوميكرون»

العالم أجمع يتحدث عن المتحور الجديد، والمخاوف من الإصابة به تزداد يوما بعد الآخر، ولكن الأكيد وبحسب الدراسات التي أجريت على السلالة الجديدة فإن أعراضها أخف من فيروس كورونا، حيث يعاني معظم الناس من أعراض تشبه أعراض البرد، بحسب ما ورد في موقع «thesun».

وقال الخبراء إن العلامات الرئيسية الثلاث لأوميكرون هي السعال والصداع والإرهاق، ولكن هناك أعراض أخرى مفاجئة يمكن أن تظهر عند تناول الطعام، بالإضافة إلى عدد من الأعراض المختلفة عن الإصدارات القديمة من الفيروس.

وسلطت البيانات المأخوذة من دراسة حول الأعراض الأكثر انتشارًا في كوفيد، الضوء على العلامات الأكثر شيوعًا لسلالة أوميكرون، وذكرت صحيفة The Mirror أن هناك تلميحًا إلى أن بعض الأشخاص قد يواجهون مشكلة أقل شيوعًا في السابق فيما يخص فقدان الشهية.

لم يجد التحليل أي اختلافات واضحة بين دلتا وأوميكرون عندما يتعلق الأمر بالعدوى، ولكن ترتفع نسبة الشفاء من 50 إلى 70 % في أوميكرون عن دلتا، وذلك بعد أن أصبح فقدان حاسة التذوق والشم علامة كلاسيكية معروفة لفيروس كورونا ويمكن أن يستمر لعدة أسابيع أو أشهر أخرى حتى بعد انتهاء العدوى.

ولكن وفقًا للدراسة، فإن احتمال حدوث فقدان حاسة التذوق أو الشم أقل بكثير مقارنة بالفترة الأولى من الوباء، وتظهر الدراسة أيضا أن 50 في المائة فقط من الناس يعانون من الأعراض الثلاثة التقليدية للحمى والسعال أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، وهذا هو العرض الأشهر والمدرج كدليل على أوميكرون، وتحتاج إلى اختبار:

التهاب الحلق:

يعاني العديد من الأشخاص الذين يصابون بأوميكرون أيضًا من التهاب الحلق وهو أحد العلامات الرئيسية لهذا البديل، ويقول الدكتور خورخي مورينو الذي يعمل في عيادة خارجية في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة وأستاذ مساعد للطب في كلية الطب بجامعة ييل، إن معظم المرضى القادمين يبلغون عن نفس الأعراض.

وقال لـ Insider إن معظم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس يعانون من جفاف واحتقان في الحلق يسبب ألماً حاداً عند البلع.