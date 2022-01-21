كيف جعلتنا مواقع التواصل الاجتماعي نستخدم لغة واحدة ورموز تعبيرية؟

هل وجدت نفسك تكتب أشياء لزملائك في العمل لم تقولها أبدًا في الحياة الواقعية؟، مثل رائع، يبدو ممتاز، شكرا جزيلا، الرموز التعبيرية مبتسم، في الحقيقة أنت لست وحدك كثيرًا، مع استقرارنا فيما يقرب من عامين من العمل عن بعد على نطاق واسع، لم يلتق الكثير من الناس بزملائهم في العمل شخصيًا، وتتغير الطريقة التي نتواصل بها.

في حين أن هناك العديد من الفوائد للعمل من المنزل، إلا أن شهورًا من قضاء الأيام في مكتب مؤقت في غرفة فارغة، نعم قد يكون لدينا مكالمة Zoom الفردية، ولكن الاتصال بشكل أساسي من خلال الكلمة المكتوبة أصبح أمرًا شائعًا، وهذا له عواقب على الطريقة التي نتحدث بها مع بعضنا البعض.

من قبل، في حياتنا السابقة للوباء، كان بإمكان زميل طرح سؤال مثل "هل قمت بإرسال بريد إلكتروني فلان وفلان؟" كجزء من حوار مستمر، يمكنك حينئذٍ إما الإجابة، «نعم»، أو «ليس بعد، لكنني سأفعل».

وفقا لموقع «metro» يقترح الدكتور ريتشارد سميث، مؤسس عيادة لندن للأخصائيين النفسيين في شارع هارلي، أن التواصل عبر الإنترنت بشكل عام يمكن أن يقودنا إلى أن نكون أكثر مباشرة في اتصالاتنا، ويوضح من ناحية أخرى، يمكن أن يكون هذا مفيدًا، لأنه ينقل جوهر الرسالة في أكثر الأشكال إيجازًا.

لكن من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي إلى إحساس بالقصر يمكن للقارئ إدراكه بشكل سلبي، ويشرح قائلاً: «في علم النفس، نشير أحيانًا إلى هذا باعتباره الإسقاط.. كبشر نميل إلى إسقاط أفكارنا ومشاعرنا عند القراءة».

يمكننا جميعًا أن نقوم بقراءة نفس الرسالة بنغمتين مختلفتين، ويعوض الناس ذلك باستخدام الرموز وعلامات التعجب والحماس المفرط في استخدامهم للكلمات، إنها محاولة بشرية للتواصل الإنساني ورغبة في إثبات أنهم ودودون وجماعيون ومتعاونون.

إيما كيني عالمة النفس، عندما تتواصل باستخدام الكلمة المكتوبة، تصبح فرصة التواصل مع الناس أكثر صعوبة، وتتغير اللغة غالبًا بمرور الوقت والموضة، وهذا هو السبب في أننا لم نعد نتحدث الإنجليزية الشكسبيرية، ولماذا يوجد الكثير من الأمريكيين الآن في القاموس البريطاني، بسبب تأثير وسائل الإعلام.