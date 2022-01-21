ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1023 مواطنا خلال قافلة طبية بحاجر الدهسة

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية حاجر الدهسة التابعة لمركز فرشوط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة قد نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1023 حالة بواقع 315 حالة أطفال ، 265 باطنة، 248 عظام ، 87 نسا وتوليد ، 73 جراحة ، 35 تنظيم أسرة "

وأضاف "الداودي" بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ 21 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 93 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة .

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها.